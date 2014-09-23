Столичное метро будут патрулировать кинологи с собаками - милиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Александр Терещук.

“С мэром Киева Кличко есть договоренность. В метрополитене будут дежурить кинологи с собаками”, - сказал Терещук.

Он отметил, что планируется привлечь к этому 15 кинологов с собаками. Для их подготовки, по словам начальника милиции, уже выделена тренировочная база. Также в ближайшей перспективе планируется приобрести и обучить еще определенное количество породистых собак, добавил Терещук.

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При этом проинформировал, что с начала этого года в столичную милицию поступило 220 анонимных сообщений о закладке взрывчатки. Чаще всего «минируют» торгово-развлекательные центры (57), станции метрополитена (45), телерадиоорганизации (14).

Поэтому, как отметил Терещук, для предупреждения возможных случаев закладывания взрывчатки планируется увеличить количество камер внешнего наблюдения в ТРЦ, о чем есть договоренность с их руководителями.

Продолжая тему, начальник столичного главка призвал граждан более серьезно относиться к подобным сообщениям.

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“Прошу граждан к этому относиться как к реальной ситуации. Я не могу гарантировать, что там (в указанном месте о заминировании - УНИАН) ничего не может быть”, - сказал Терещук.