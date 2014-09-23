В Киеве насчитали около 1 тысячи незаконных рекламных конструкций

Киевская городская государственная администрация (КГГА) призывает рекламодателей до 1 ноября текущего года легализировать все рекламные объекты, которые были незаконно размещены в столице.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Артем Биденко.

«Мы объявляем месячник и призываем сначала легализировать те рекламные объекты, которые можно легализировать. Те конструкции, которые нельзя узаконить, будут демонтированы», - сказал он.

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По его словам, на сегодняшний день по итогам проведенной инвентаризации было определено, что всего в Киеве насчитывается около 1 тыс. незаконных рекламных конструкций.

«Незаконных конструкций всего в Киеве условно около тысячи», - сообщил Биденко.

Он напомнил, что с 1 октября будет снят мораторий на выдачу разрешительной документации на размещение внешней рекламы в Киеве, и после этого рекламодатели смогут легализировать рекламные объекты.

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Биденко также отметил, что на данный момент киевская власть работает над созданием новой концепции размещения внешней рекламы, что позволит сократить нагромождение рекламы в столице, но при этом даст возможность наполнить бюджет. Данная концепция также предусматривает внесение изменений в нормативную базу относительно стандартизации размещения рекламы и упрощение разрешительной системы.

«Реальные реформы в рекламной сфере начнутся тогда, когда будет «нормативка» и когда будет утверждено концептуальное видение», - сказал Биденко.

Присутствующий на пресс-конференции директор коммунального предприятия «Киевреклама» Олег Калиниченко сообщил, что за последние два месяца в столице было демонтировано 433 незаконно стоящих рекламных конструкции, из которых 67 – билборды.

«За два месяца было демонтировано незаконно стоящих рекламных конструкций столько же, сколько за предыдущие полгода», - сказал он, добавив, что предприятие «очень жестко взялось за срезание незаконно стоящих конструкций».

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При этом Калиниченко отметил, что глобальной задачей, которая стоит перед КП «Киевреклама», является уменьшение размещенной внешней рекламы в Киеве примерно на 30%.

Ранее сообщалось, что в начале августа киевский городской голова Виталий Кличко наложил мораторий на выдачу разрешительной документации на размещение внешней рекламы в столице до 1 октября 2014 года. По словам мэра, это необходимо было сделать для проведения учета рекламных мест перед предстоящими реформами.

Позже Кличко заявил, что киевская власть начала разработку новой концепции размещения внешней рекламы, которая позволит сократить количество рекламных объектов в центральной и других историко-культурных частях Киева.