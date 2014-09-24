В Кабмине назвали политическим давлением решение "Киевоблэнерго" отключать свет

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live", пишет Украинская правда.

"Владельцы этой компании - "Киевоблэнерго" - есть в списке компаний, которые подпадают под санкции. Я не исключаю, что это элемент политического давления, которое является абсолютно неприемлемым для Украины", - сказал Семерак.

"Украина экспортирует электроэнергию, и я не понимаю, какие отключения электроэнергии могут быть. Наш рынок не является дефицитным", - добавил он.

Как известно, "Киевоблэнерго" вводит графики аварийных отключений

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"В связи с нарушением баланса между производством и потреблением электрической мощности и ее дефицитом в объединенной энергетической системе Украины и ее отдельных частях, и с целью предотвращения аварийных ситуаций, 23 сентября 2014 года, по команде диспетчера центральной энергетической системы Украины, было введено графики аварийных отключений (ограничение до заданной мощности)", - заявили в компании.

Длительность и объемы отключений будут регламентированы диспетчером Центральной энергетической системы Украины. Согласно информации, с органами местного самоуправления графики уже согласовано.