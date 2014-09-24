ГПУ открыла дело в отношении судьи, освободившей командира "Беркута"

Генеральная прокуратура начала уголовное производство после обращения адвоката потерпевших по делу о массовых расстрелах участников акции протеста на Майдане с заявлением на решение судьи Печерского районного суда города Киева об освобождении из-под стражи командира роты специального назначения "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве, подозреваемого в расстреле 39 участников акций протеста на ул. Институтской.

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Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"По факту поданного заявления Генеральной прокуратурой начато уголовное производство, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 375 (постановление судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) УК Украины", - говорится в сообщении.

Расследование указанного уголовного производства поручено следственному отделу прокуратуры города Киева, который «тщательным образом проверит все обстоятельства и мотивы принятия судьей такого решения и даст объективную правовую оценку».

Ход следствия взят на контроль Генеральным прокурором Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Генеральная прокуратура Украины заявила, что возмущена решением Печерского районного суда об освобождении из-под стражи командира роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве, подозреваемого в расстреле 39 участников акций протеста на ул. Институтской в городе Киеве, и подготовила апелляционную жалобу на указанное решение.

22 сентября адвокаты адвокатской группы "Адвокаты Небесной Сотни", которые защищают интересы пострадавших во время акций на Майдане и их родственников, заявили, что требуют привлечь к ответственности судью Печерского районного суда Киева Светлану Волкову, которая отпустила из-под ареста командира одного из спецподразделения "Беркута" Дмитрия Садовника.

В частности, адвокат Тарас Гаталяк отметил: "Несмотря на собранные следствием доказательства, подтверждающие вину Садовника, судья Волкова выносит такое решение. Поэтому я хочу обратиться к высшему руководству государства, к президенту Украины, в Верховную Раду, к Генеральной прокуратуре принять все соответствующие меры, чтоб привлечь к ответственности судью Волкову, которая вынесла, по нашему мнению, неправосудное решение".