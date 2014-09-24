В Киеве начались двухчасовые отключения электричества

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевэнерго". В сообщении говорится, что с 12.00 сегодняшнего дня начали действовать графики аварийных отключений в городе Киеве.

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В сообщении "Киевэнерго" отмечается, что отключение электроэнергии коснется промышленных предприятий и организаций, которые не относятся к сфере жизнеобеспечения, социального и жилищного фонда Киева.

В "Киевэнерго" гарантировали, что отключение потребителей от электроэнергии продлится не более двух часов.

Графики аварийных отключений согласованы с органами местного самоуправления, информируют в "Киевэнерго", однако при этом не уточняют каких именно потребителей затронет отключение и его временные рамки.

Кроме этого, в "Киевэнерго" отметили, что допускают отключение электроэнегрии жителям города. Хотя ранее гарантировали, что данная мера не затронет киевлян.

В сообщении "Киевэнерго" отмечается, что главной причиной отключения электричества является дефицит угля на складах тепловых электростанций НЭК "Укрэнерго".

Как сообщал УНИАН, по Украине временное отключение электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, будет проводится во время утренних и вечерних пиковых нагрузок, ориентировочно с 9.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00.