В Киеве продолжается утепление домов и ремонт систем водоснабжения

В столице в рамках комплексной подготовки объектов жилищного фонда к работе в зимний период продолжаются ремонтные работы на 558 объектах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

В жилых домах осуществляется утепление фасадов, ремонт крыш, замена систем горячего и холодного водоснабжения.

Читайте такжеОтопление в Киеве включат, когда температура воздуха будет ниже 8 градусов

Мероприятия направлены на уменьшение расходов и потребления энергоресурсов.

Кроме того, город осуществляет ремонт сетей центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Например, такие работы будут проведены по просп. Николая Бажана,7-I, и 56. Планируется замена систем горячего и холодного водоснабжения по ул. Андрея Малышко,17, 27, ул. Половецкая, 14.

«Такие ремонты ведутся на наиболее проблемных участках жилищного фонда, где уровень потерь тепла наиболее критический. Кроме того, начаты работы в 560 домах, что даст возможность усилить мощность электрощитовых и электросетей в условиях увеличенной нагрузки. В целом планируется отремонтировать 550 электрощитовых и обновить электросети на 224 объектах», – рассказал Пантелеев.

Читайте такжеКличко объяснил, почему в Киеве пришлось ограничить подачу горячей воды

Как сообщал УНИАН, вчера на брифинге председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Клюс сообщил, что на подготовку жилищно-коммунального хозяйства Киева к отопительному сезону выделено 120 млн грн, что в три раза больше, чем в предыдущем году.

Из этой суммы 25,7 млн. грн предусматривается на ремонт электрощитовых в жилых домах.

Клюс сообщил, что столица готова к зиме в среднем на 85%.