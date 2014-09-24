В Киеве демонтируют 158 рекламных объектов

Об этом говорится в распоряжении КГГА №272 от 24 сентября 2014 года. "Осуществить демонтаж рекламных средств в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему приказу", - говорится в документе.

Читайте такжеВ Киеве насчитали около 1 тысячи незаконных рекламных конструкцийВ соответствии с распоряжением, демонтаж будет обеспечивать Коммунальное предприятие "Киевреклама". По результатам демонтажа предприятие обязано предоставить письменный отчет, а в случае невозможности демонтажа - письменные объяснения по каждой конструкции.