28-летний советник Кличко возглавил Департамент городского благоустройства КГГА

Советник Киевского городского головы Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец возглавил Департамент городского благоустройства и охраны окружающей среды в Киеве.

Об этом Белоцерковец написал сегодня на своей странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня назначен директором Департамента городского благоустройства и охраны окружающей среды в Киеве. Поскольку последние несколько месяцев выполнял функции советника Виталия Кличко по данному профилю, то осведомлен в полной мере о поставленных задачах. Будем в кратчайшие сроки решать вопросы коррупции в данном направлении», - отметил Белоцерковец.

Также он добавил, что рекомендует «никому не пробовать со мной "договариваться", не получится. Докажу на своем примере, что пришли новые времена...».

В пресс-службе КГГА УНИАН подтвердили эту информацию, сообщив, что Белоцерковец назначен на указанную должность распоряжением городского головы от 23 сентября этого года.

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Справка УНИАН. До этого директором Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА был Сергей Садовый, который был назначен на должность руководителя столичного Главного управления по благоустройству (позже было реформировано в департамент – УНИАН) в декабре 2010 года.