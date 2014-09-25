Городская власть поддержала предложение разместить Музей истории Киева в Гостином дворе

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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«Музей истории Киева лишился помещения еще в 2004 году, когда Кловский дворец, где он находился, был передан в пользование Верховному суду Украины. В 2012 году Музею было передано здание на улице Богдана Хмельницкого, 7. Но площадь помещения – около 2 тысяч квадратных метров – позволяет разместить лишь 2,5 тысяч экспонатов музейного фонда», – объяснила она.

По словам Старостенко, для размещения всей экспозиции Музея, а это 250 тысяч экспонатов, необходимо помещение площадью не менее 6 тысяч квадратных метров.

«Поэтому площади Гостиного двора, которая составляет около 9 тысяч квадратных метров, хватит для размещения не только фондов музея, но и других историко-художественных объектов», – отметила она.

В то же время заместитель председателя КГГА подчеркнула, что в настоящее время Гостиный двор находится на балансе Фонда государственного имущества Украины: «Заручившись поддержкой общественности, мы намерены обратиться в Фонд госимущества с просьбой передать здание в коммунальную собственность города».