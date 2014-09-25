В Киеве без предупреждения будут проходить двухчасовые отключения электричества

Об этом говорится в сообщении "Киевэнерго" со ссылкой на решение "Укрэнерго".

Решение об отключение связано с обеспечением надежной работы энергосистемы. В компании напомнили о возникновении проблем из-за нехватки угля на складах тепловых электростанций.

В сообщениях, которые получили потребители, говорится о том, что отключение и подключение будет происходить без предупреждения.

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Ограничение мощности в столице составляют 52,6 МВт (то есть 3,8% от общего объема потребления электроэнергии). При этом указывается, что отключение от электроэнергии потребителя будет происходить не более, чем на два часа.

В частности, максимальная нагрузка энергосистема Украины ощущается в будние дни с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 23:00, а в выходные дни с 21:00 до 00:00.