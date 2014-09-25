СМИ: В Киеве за восемь месяцев угнали более четырехсот автомобилей (исправлено)
14:03, 25 сентября 2014Киев
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Количество угонов автомобилей в Киеве резко возросло.
В Киеве угнали несколько сотен автомобилей / Фото УНИАН
В Госавтоинспекции заявляют, что количество угонов возросло в 10 раз, сообщает Магнолия ТВ.
В основном это дорогие иномарки. По данным издания, в некоторые дни недели риск угона выше, чем в другие. Так, за восемь месяцев 118 автомобилей были похищены в понедельник, 101 - во вторник, среду, пятницу.
Читайте такжеБоевики похитили более 200 машин во время оккупации Славянска"Преимущественно их похищали в ночное время и со стоянок, которые не охранялись. 90% этих машин стояли под домами своих владельцев", - рассказала пресс-секретарь управления ГАИ Киева Наталья Сторожик.
Ранее украинские СМИ сообщали о резком росте на рынке количества похищенных из зоны АТО автомобилей.
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