СМИ: В Киеве за восемь месяцев угнали более четырехсот автомобилей (исправлено)

В Госавтоинспекции заявляют, что количество угонов возросло в 10 раз, сообщает Магнолия ТВ.

В основном это дорогие иномарки. По данным издания, в некоторые дни недели риск угона выше, чем в другие. Так, за восемь месяцев 118 автомобилей были похищены в понедельник, 101 - во вторник, среду, пятницу.

Читайте такжеБоевики похитили более 200 машин во время оккупации Славянска"Преимущественно их похищали в ночное время и со стоянок, которые не охранялись. 90% этих машин стояли под домами своих владельцев", - рассказала пресс-секретарь управления ГАИ Киева Наталья Сторожик.

Ранее украинские СМИ сообщали о резком росте на рынке количества похищенных из зоны АТО автомобилей.