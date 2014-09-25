На станции метро "Почтовая площадь" 3 октября закроют кассы по продаже жетонов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА), объяснив, что продажа жетонов через кассы прекращается в рамках внедрения проекта по автоматизированной продаже средств оплаты проезда.

Читайте такжеBBC: Проезд в киевском метро подорожает до 3,5 грнТаким образом, жетоны на "Почтовой площади" будут реализовываться исключительно через автоматы, расположенные в вестибюле станции.

В кассе же станции пассажиры смогут приобрести бесконтактные карточки и пополнить их ресурс, отметили в КГГА, призвав при этом пассажиров "экономить свое время" и пользоваться бесконтактными карточками.

Также КП "Киевский метрополитен" обращает внимание пассажиров на то, что размен денег в кассах не проводится, поэтому просит заблаговременно готовить необходимые купюры для оплаты проезда.

Как сообщал УНИАН, ранее кассы по продаже жетонов закрыли на станциях метро "Голосеевская" и "Демиевская". Ожидается, что до конца года будут закрыты все кассы по продаже жетонов в киевском метро.