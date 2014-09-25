В ближайшие дни свет киевлянам отключать не будут

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевэнерго". Как говорится в сообщении, это стало возможным после организации мер, которые привели к снижению нагрузки потребления в объединенной энергосистеме Украины, а также был включен в работу энергоблок (150 Мвт) на Змиевской ТЭС.

Читайте такжеВ Киеве без предупреждения будут проходить двухчасовые отключения электричестваОтмечается, что 23-24 сентября по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго" с целью обеспечения надежной работы объединенной энергосистемы Украины в условиях дисбаланса между потреблением и производством электроэнергии применялись графики аварийных отключений в столице.

Аварийные отключения происходили исключительно на промышленных предприятиях и в организациях, которые не принадлежат к сфере жизнеобеспечения, социального и жилищного фонда Киева, отмечается в сообщении.

Главной причиной введения графиков является то, что центральная и северная энергосистемы НЭК "Укрэнерго" - энергодефицитные из-за нехватки угля на складах тепловых электростанций.

Продолжительность и объемы отключений электроэнергии регламентированы диспетчером НЭК "Укрэнерго". Со своей стороны ПАО "Киевэнерго" гарантировало, что отключение от электроэнергии отмеченных потребителей будет происходить не больше чем на 2 часа.