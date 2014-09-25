Кличко: отопительный сезон в Киеве может начаться позже

Об этом заявил на брифинге городской председатель Киева Виталий Кличко. Как передает корреспондент УНИАН, по словам мэра, «все зависит от погодных условий, будем подключать (теплоснабжение - УНИАН), только когда уже среднесуточная температура будет снижаться. Рассматривается вопрос, в целях экономии газа, немного сдвинуть подключение и отключение от тепла».

Читайте такжеОтопление в Киеве включат, когда температура воздуха будет ниже 8 градусовПри этом Виталий Кличко отметил, что более позднее начало отопительного сезона – инициатива правительства, а не желание властей.

В свою очередь генеральный директор «Киевэнерго» Александр Фоменко, также присутствовавший на брифинге, сообщил, что правительство обязало все города Украины в текущем сезоне согласовывать с Кабмином дату начала отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, ранее компания «Киевэнерго» обратилась к столичным властям с предложением начать отопительный сезон позже и закончить раньше обычного в связи дефицитом газа.