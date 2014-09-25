Более 60 домов на столичных Позняках будут обогревать за счет сожженного мусора (видео)

Столичная власть использует альтернативные источники энергии и энергосберегающие технологии для снижения газовой зависимости в условиях дефицита энергоносителей. Один из примеров - внедрение новых технологий на мусоросжигательном заводе "Энергия".

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время брифинга после посещения филиала ПАО “Киевэнерго” “Завод “Энергия”, передает пресс-служба мэра.

Читайте такжеКличко: отопительный сезон в Киеве может начаться позже

"Мы находимся на мусоросжигательном заводе "Энергия". На сегодня здесь внедрены технологии, которые позволяют не только сжигать мусор, но и использовать энергию, которая раньше выбрасывалась в атмосферу, для обогрева жилых домов. Благодаря этому более 60 домов жилого массива Позняки будут подключены к отоплению и горячей воды в отопительный период. И это в условиях, когда завод загружен не на 100%. Если предприятие будет работать на полную мощность, то сможет отапливать более 100 домов", - отметил Виталий Кличко.

Киевский городской голова осмотрел завод и, в частности, перемычку с новой бойлерной завода. Строительство и запуск перемычки, кроме увеличения объемов термического обезвреживания отходов, обеспечит экономию газа на столичных ТЭЦ. Реализация проекта позволит снизить затраты газа на 15 млн кубометров в год. Кроме того, проект даст возможность заводу обеспечить Позняки горячей водой летом.

Читайте такжеВ Киеве продолжается утепление домов и ремонт систем водоснабжения

На предприятии также состоялась рабочая встреча мэра Киева с генеральным директором “Киевэнерго” Александром Фоменко относительно мероприятий по подготовке к отопительному сезону в столице в условиях газового дефицита.