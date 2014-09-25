В Киеве обещают обустроить новые остановки городской электрички

Об этом заявил советник городского председателя Киева Александр Кава, информирует пресс-служба горгосадминистрации.

По его словам, киевские власти сейчас разрабатывает ряд мер по обустройству остановок и наземной части городской электрички. Так, есть намерение сделать станции более удобными и доступными для пассажиров.

«Например, на платформе «Вышгородская» обустроят спуск до улицы Вышгородской, поскольку сейчас можно выйти только на Автозаводскую», – сообщил Кава.

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Он также рассказал, что для скорой и удобной пересадки с электрички планируется переместить остановки наземного транспорта, а также организовать дополнительный подвоз пассажиров к этим остановкам.

«В частности хотим построить трамвайный разворот возле платформ городской электрички Дарницкого вокзала, чтобы организовать трамвайные маршруты к этой станции от станции метро «Позняки» с возможностью быстрой пересадки. Кроме того, планируем продолжить троллейбусные маршруты №9 и №22 до станции «Киев-Волынский», – отметил он.

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Справка УНИАН. Движение городской электрички осуществляется по кольцу длиной 50,8 км с 15-ю остановками: Дарница, Левобережная, Троещина-1, Троещина-2, Киев-Петровка, Зенит, Вышгородская, Сырец, Рубежовский, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Выдубичи и Левый берег.

Стоимость проезда в электричке 1,70 грн.

С 16 сентября движение электрички приостановлено до 27 сентября 2014 года. Согласно объяснению КГГА, в связи с техническим обслуживанием подвижного состава.