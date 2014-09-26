Культурным наследием Киева будет заведовать зять регионала Рыбака, известный как певец Фортадо (фото)

Как пишет Громадське.TV, столичный мэр распорядился уволить предыдущего руководителя Управления Якова Дихтяра и сразу назначил его преемника - Александра Никоряка.

Читайте также28-летний советник Кличко возглавил Департамент городского благоустройства КГГАНазначенный глава Управления культурного наследия столицы имеет два законченных образования - в Университете банковского дела при НБУ и в КНУ культуры и искусств по специальности "эстрадное пение". Никоряк даже работал "по специальности", исполняя эстрадные песни под псевдонимом "Александр Фортадо".

Его отец, Дмитрий Никоряк – экс-депутат местного райсовета в Вижнице Черновицкой области от "Нашей Украины".

Также известно, что новоиспеченный чиновник КГГА - зять одного из основателей Партии Регионов Владимира Рыбака и друг сына экс-президента Виктора Ющенко.

Как утверждает сам Никоряк, опыт для должности в киевской мэрии он получил в компании "Градострой", владельцем которого является его отец.