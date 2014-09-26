Культурным наследием Киева будет заведовать зять регионала Рыбака, известный как певец Фортадо (фото)
Мэр Киева Виталий Кличко назначил на пост главы Управления культурного наследия Александра Никоряка.
Как пишет Громадське.TV, столичный мэр распорядился уволить предыдущего руководителя Управления Якова Дихтяра и сразу назначил его преемника - Александра Никоряка.
Читайте также28-летний советник Кличко возглавил Департамент городского благоустройства КГГАНазначенный глава Управления культурного наследия столицы имеет два законченных образования - в Университете банковского дела при НБУ и в КНУ культуры и искусств по специальности "эстрадное пение". Никоряк даже работал "по специальности", исполняя эстрадные песни под псевдонимом "Александр Фортадо".
Его отец, Дмитрий Никоряк – экс-депутат местного райсовета в Вижнице Черновицкой области от "Нашей Украины".
Также известно, что новоиспеченный чиновник КГГА - зять одного из основателей Партии Регионов Владимира Рыбака и друг сына экс-президента Виктора Ющенко.
Как утверждает сам Никоряк, опыт для должности в киевской мэрии он получил в компании "Градострой", владельцем которого является его отец.