Метро "Университет" снова "заминировали"

Как сообщается на официальном сайте Киевского метрополитена, в связи с получением информации об угрозе взрыва станция«Университет» закрыта для входа в 14.47 и выхода. Поезда следуют мимо станции без остановки.

Читайте такжеВ Киеве закрыли метро «Университет» из-за угрозы взрыва

Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня аноним сообщил о заминировании станции метро «Сырецкая». По результатам проверки специалисты не обнаружили взрывчатки на этой станции.