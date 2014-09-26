Метро "Университет" снова "заминировали"
15:14, 26 сентября 2014Киев
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Киевская станция метро "Университет" закрыта на вход и на выход пассажиров.
Станция метро "Университет" / everyday.in.ua
Как сообщается на официальном сайте Киевского метрополитена, в связи с получением информации об угрозе взрыва станция«Университет» закрыта для входа в 14.47 и выхода. Поезда следуют мимо станции без остановки.
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Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня аноним сообщил о заминировании станции метро «Сырецкая». По результатам проверки специалисты не обнаружили взрывчатки на этой станции.
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