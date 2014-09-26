В Киеве планируют соединить автобусным маршрутом Контрактовую и Ленинградскую площади

По поручению советника городского головы по транспортным вопросам Александра Кавы КП «Киевпасстранс» осуществляет подготовительную работу для возобновления автобусного сообщения между Ленинградской площадью и железнодорожным вокзалом «Дарница» и Подолом, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как объяснил Кава, до начала реконструкции Почтовой площади сообщение между этими массивами обеспечивал автобусный маршрут №51.

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«После начала реконструкции маршрут был переориентирован временно на станцию метрополитена «Лыбидская». За время своего «временного» существования этот маршрут наработал достаточно стабильный пассажиропоток, поэтому мы приняли решение оставить его в существующей транспортной схеме столицы: от станции метро «Красный хутор» через Ленинградскую площадь до станции метро «Лыбидская»», – сказал он.

При этом советник мэра отметил, что сообщение между Ленинградской площадью и железнодорожным вокзалом «Дарница» с Подолом обеспечит новый автобусный маршрут №115. Этот маршрут соединит Контрактовую и Ленинградскую площади.

«Автобусный маршрут №115 будет удобным для жителей массивов Березняки и Русановка как для сообщения с Подолом, так и для сообщения с железнодорожным вокзалом «Дарница», где пассажиры имеют возможность пользоваться поездами городского, пригородного, регионального и дальнего сообщения, а также скоростными электропоездами «Интерсити+», – добавил Кава.

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Автобусный маршрут №115 позволит жителям Березняков и Русановки добраться до Подола всего за 15-20 минут, тогда как действующие альтернативные варианты сообщения на этом направлении занимают 40-50 минут.

Кава также заверил, что в будущем маршрут могут продлить до станции метро «Красный хутор».