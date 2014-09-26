В Киеве могут наладить производство европейских трамвайных вагонов

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом по итогам переговоров с менеджментом и владельцами европейских производителей трамваев на берлинской выставке InnoTrans-2014 сообщил советник Киевского городского головы Александр Кава.

«В ближайшие 1-1,5 месяца мы планируем провести встречи и переговоры по этому вопросу между руководством столицы и европейскими производителями трамваев. Речь идет о возможности производства трамвайных вагонов, рассчитанных на ширину путей 1524 мм (именно такая ширина киевских трамвайных путей)», - рассказал он.

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Кава также отметил, что на выставке впервые были представлены трамвай ОmniTram T3L44 украинского производителя «Электронтранс». Однако эта модель создана для «узких» путей шириной 1000 мм, которые используются во Львове, Виннице, Житомире и Евпатории.

Как сообщал УНИАН, предыдущая власть Киева еще в 2011 году поручила КП «Киевпастранс» разработать собственное производство трамваев для нужд города.

Первый трамвайный вагон модели Т-3UА-3 (Каштан) был представлен в декабре 2011 года. Сообщалось, что на производственных площадках КП «Киевпастранс» изготовлено шесть таких вагонов, которые эксплуатируются на линии скоростного трамвая на Троещине.

Планировалось, что трамвайный вагон Т-3UА-3 станет базовой моделью по созданию семейства киевских трамваев длиной 15 и 31 м для обслуживания различных по мощности пассажирских потоков.

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3 июня 2013 года "Киевпастранс" представил трехсекционный трамвай "Каштан-2" ориентировочной стоимостью 9 млн 400 тыс. грн.

Вместе с тем, тогда же руководство города заявило, что наладить серийное производство электротранспорта нового поколения Киев может в кооперации с иностранными компаниями. Сообщалось, что заинтересованность в сотрудничестве с украинской столицей в сфере строительства общественного транспорта уже выразили компании из Австрии, Чехии, России и Китая.