Бойцы ”Киев-1” на въезде в столицу задержали «Ланос» с гранатами

Как сообщает пресс-служба МВД, на одном из блокпостов, расположенных на окраине столицы, бойцы спецподразделения остановили подозрительный автомобиль «Ланос». Во время проверки документов у водителя и салона авто, бойцы из «Киев-1» обнаружили и изъяли боеприпасы. Среди найденного: три гранаты (Ф-1 и РГД), штык нож, а также две сигнальные ракеты.

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Боеприпасы направлены на экспертизу. Правоохранители выясняют место приобретения боеприпасов, цель, а также все обстоятельства произошедшего.