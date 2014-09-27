Бойцы ”Киев-1” на въезде в столицу задержали «Ланос» с гранатами
15:23, 27 сентября 2014Киев
0
Бойцы батальона ”Киев-1” на въезде в столицу задержали «Ланос» с боеприпасами.
REUTERS
Как сообщает пресс-служба МВД, на одном из блокпостов, расположенных на окраине столицы, бойцы спецподразделения остановили подозрительный автомобиль «Ланос». Во время проверки документов у водителя и салона авто, бойцы из «Киев-1» обнаружили и изъяли боеприпасы. Среди найденного: три гранаты (Ф-1 и РГД), штык нож, а также две сигнальные ракеты.
Читайте такжеСБУ задержала диверсанта в Краматорске
Боеприпасы направлены на экспертизу. Правоохранители выясняют место приобретения боеприпасов, цель, а также все обстоятельства произошедшего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter