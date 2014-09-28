В Киеве состоялся благотворительный забег «Сильные духом» для поддержки бойцов АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, участие в забеге и в церемонии награждения победителей принял городской голова Виталий Кличко.

«Сегодня мы поддержали бойцов АТО. Хочу поблагодарить организаторов и тех, кто принял участие в забеге. Я также благодарен представителям киевской власти, которые присоединились к благотворительному забегу. К сожалению те, кто кичится своей силой и пытается махать кулаками в сессионном зале горсовета, почему не ходят на такие мероприятия», - сказал Кличко.

Городской голова отметил необходимость регулярного проведения подобных спортивных мероприятий. «В марафоне сегодня приняли участие не только тысячи киевлян, но и гостей столицы. Это еще одна возможность для украинцев объединиться и помочь ребятам, которые отстаивают независимость нашей страны в зоне АТО», - подчеркнул мэр Киева.

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Главный победитель Киевского полумарафона получил украинский флаг с автографами раненых бойцов, которые лечатся в военном госпитале в столице.