Киевская электричка заработает с 10 октября

Согласно сообщению, ЮЗЖД завершила ремонт четырех поездов городской электрички, выпустив их на маршрут 27 сентября, а весь состав электропоездов планирует выпустить 10 октября.

Напомним, согласно объяснению КГГА, в связи с техническим обслуживанием подвижного состава движение электрички с 16 сентября приостановлено.

Читайте такжеВ Киеве появится троллейбусный маршрут №33 "Ж/д вокзал - Минский массив"Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на начальника ЮЗЖД Алексея Кривопишина, следующие четыре отремонтированных электропоезда вернуться на маршрут 7 октября, а с 10 октября городская электричка заработает уже на полную мощность.

"Специалисты моторвагонного депо "Фастов" Юго-Западной железной дороги работают круглосуточно, чтобы сдать электропоезда вовремя. Проведенный ремонт и технический осмотр электричек позволят обеспечить безопасность пассажиров", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября советник городского председателя Киева Александр Кава заявил, что в течение шести месяцев планируется открыть новые станции столичной городской электрички «Протасов Яр», «Киевская Русановка» и «Киев-Московский».

Справка УНИАН. Движение городской электрички осуществляется по кольцу длиной 50,8 км с 15 остановками: Дарница, Левобережная, Троещина-1, Троещина-2, Киев-Петровка, Зенит, Вышгородская, Сырец, Рубежовский, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Выдубичи и Левый берег. Стоимость проезда в электричке составляет 1,70 грн.

Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».