В столичном метро задержали мужчин с гранатой

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Киеве.

Дежурный милиционер во время несения службы на станции метро «Демеевская» увидел трех мужчин с крепкими спортивными сумками.

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Работник милиции попросил мужчин проследовать в комнату милиции. В присутствии двух понятых, мужчины достали содержимое своих сумок. Среди личных вещей одного из мужчин обнаружена граната Ф-1 (без запала) и 24 патрона калибра 7,62 и 5, 45. У второго - нашли 38 патронов, а у третьего мужчины изъяли 6 грамм марихуаны.

Двое 26-летних мужчин уроженцы Полтавской области, третий 38-летний уроженец Херсонской области.

Мужчины проследовали к линейному управлению в метрополитене для дачи показаний. Гранату, патроны и наркотик был изъят и направлен на экспертизу.