В Киеве собираются переименовать 26 улиц (список)

Об этом сообщил в Facebook председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры Игорь Луценко.

Читайте такжеВ Днепропетровске предлагают переименовать улицы, носящие имена коммунистических вождейПо его словам названия этих улиц "прошли необходимые формальности", и теперь Кличко должен подать их в зал Киевсовета.

"Такой порядок, другого нет", - отметил Луценко, обнародовав список:

• Горького - Антоновича

• Артема - Сечевых Стрельцов

• Красноармейская - Большая Васильковская

• Ю. Коцюбинского - Винниченко

• пер. Белинского - А. Горской

• Крыленко - Героя Украины Алексея Береста

• Наименовать площадь на пересечении просп. Палладина, бульвара ак. Вернадского и ул... Командарма Уборевича названием "Лемковская".

• пер. Чекистов - пер. К. Гордиенко

• Наименовать площадь на углу Героев Сталинграда и ул. Мате Залки "Площадь Искусств".

• Крупской - Павла Чубинского

• Анищенко - Левандовская

• Ветрова - Назаровская

• Воровского - Бульварно-Кудрявская

• Димитрова - Деловая

• ул. Иванова Андрея - Бутишев переулок

• пл... Фрунзе - Петропавловская площадь

• Петра Запорожца - Ивана Миколайчука

• Ленинская (Святошинский рн) - Петра Дорошенко

• М. Горького (Соломенский р-н) - Анатолия Лупиноса

• М. Горького (Дарницкий р-н) - Кирилла Осьмака

• 40-летия Октября - Голосеевский проспект

• Переименовать часть ул... Мельникова (от ул. Дорогожицкой до ул... Елены Телиги) на ул. Андрея Мельника.

• Наименовать именем академика Николая Боголюбова обособленную часть улицы академика Лебедева (возле территории Института теоретической физики имени Н.Н. Боголюбова НАН Украины) в Голосеевском районе.

• Щорса - Евгения Коновальца

• академика Шлихтера - Вифлиемская

• бульвар Давыдова - бульвар Виктора Некрасова".

Как сообщал УНИАН, во время интернет-опроса 67% респондентов поддержали идею переименования улицы Институтской на "Героев Небесной Сотни".