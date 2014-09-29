В Киеве собираются переименовать 26 улиц (список)
Столичная власть собирается переименовать 26 улиц города.
Об этом сообщил в Facebook председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры Игорь Луценко.
Читайте такжеВ Днепропетровске предлагают переименовать улицы, носящие имена коммунистических вождейПо его словам названия этих улиц "прошли необходимые формальности", и теперь Кличко должен подать их в зал Киевсовета.
"Такой порядок, другого нет", - отметил Луценко, обнародовав список:
• Горького - Антоновича
• Артема - Сечевых Стрельцов
• Красноармейская - Большая Васильковская
• Ю. Коцюбинского - Винниченко
• пер. Белинского - А. Горской
• Крыленко - Героя Украины Алексея Береста
• Наименовать площадь на пересечении просп. Палладина, бульвара ак. Вернадского и ул... Командарма Уборевича названием "Лемковская".
• пер. Чекистов - пер. К. Гордиенко
• Наименовать площадь на углу Героев Сталинграда и ул. Мате Залки "Площадь Искусств".
• Крупской - Павла Чубинского
• Анищенко - Левандовская
• Ветрова - Назаровская
• Воровского - Бульварно-Кудрявская
• Димитрова - Деловая
• ул. Иванова Андрея - Бутишев переулок
• пл... Фрунзе - Петропавловская площадь
• Петра Запорожца - Ивана Миколайчука
• Ленинская (Святошинский рн) - Петра Дорошенко
• М. Горького (Соломенский р-н) - Анатолия Лупиноса
• М. Горького (Дарницкий р-н) - Кирилла Осьмака
• 40-летия Октября - Голосеевский проспект
• Переименовать часть ул... Мельникова (от ул. Дорогожицкой до ул... Елены Телиги) на ул. Андрея Мельника.
• Наименовать именем академика Николая Боголюбова обособленную часть улицы академика Лебедева (возле территории Института теоретической физики имени Н.Н. Боголюбова НАН Украины) в Голосеевском районе.
• Щорса - Евгения Коновальца
• академика Шлихтера - Вифлиемская
• бульвар Давыдова - бульвар Виктора Некрасова".
Как сообщал УНИАН, во время интернет-опроса 67% респондентов поддержали идею переименования улицы Институтской на "Героев Небесной Сотни".