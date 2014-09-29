Еду для столичных школьников должны готовить 2-3 крупные фабрики - заместитель главы КГГА

В Киеве должны быть созданы 2-3 большие фабрики, которые будут готовить еду для всех дошкольных и школьных заведений.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий, комментируя отравление учеников специализированной школы № 89 в Печерском районе, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщил Радуцкий, по факту отравления в школе № 89 киевская власть уже сделала первые кадровые выводы. «Был отстранен руководитель управления здравоохранения Печерского района, потому что о чрезвычайной ситуации КГГА узнала не от профильной службы районной администрации, а от санэпидемстанции, прокуратуры и управления внутренних дел», – объяснил он.

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Радуцкий также отметил, что предотвратить отравления в учебных заведениях можно только при условии неуклонного соблюдения санитарных условий.

«Пищеблок школы, дошкольного или больничного заведения должен быть стратегическим объектом. Поэтому там должен постоянно находиться медицинский работник, который каждое утро будет проверять всех сотрудников», – сказал Радуцкий.

Кроме того, заместитель председателя КГГА выразил мнение, что решить имеющуюся проблему можно при условии привлечения аутсорсинговых компаний.

«В Киеве должны быть созданы 2-3 большие фабрики, которые будут готовить еду для всех дошкольных и школьных заведений. Это будет дешевле и качественнее. Ведь на одном большом предприятии проще внедрить медицинско-санитарную службу», – добавил заместитель главы Киевской городской государственной администрации.

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Как сообщал УНИАН, прокуратурой Печерского района Киева начато уголовное производство по факту отравления детей в столичной специализированной школе № 89.

Установлено, что 7 учеников после обеда в школьной столовой обратились к врачу столичной амбулатории с жалобой на плохое самочувствие. После обследования школьников медики установили диагноз – «острая кишечная инфекция», сообщает сайт прокуратуры г. Киева.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Досудебное расследование продолжается.