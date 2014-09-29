В Киево-Печерской Лавре открыли памятный знак Тарасу Шевченко (фото, видео)
21:16, 29 сентября 2014Киев
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Над проектом памятника работали около года.
В Киеве установили памятный знак Тарасу Шевченко / Фото УНИАН
Памятный знак к 200-летию Тараса Шевченко открыли в Киеве, на территории Киево-Печерской Лавры.
Именно на этом месте в 1842 году он нарисовал этюд, на котором изобразил Всехсвятскую церковь, сообщает 5 канал.
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Над проектом памятника около года работали скульпторы, шевченковеды и лауреаты премии Шевченко. Остановились на эскизе, который изображает рабочее место Кобзаря-художника - бронзовом мольберте и стуле.
Авторы памятника главным требованием к скульптуре называют то, чтобы она напоминала о духовном присутствии великого художника и писателя. Открыли памятный знак на средства благотворителей.
Видео 5 канал
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