В Киево-Печерской Лавре открыли памятный знак Тарасу Шевченко (фото, видео)

Памятный знак к 200-летию Тараса Шевченко открыли в Киеве, на территории Киево-Печерской Лавры.

Именно на этом месте в 1842 году он нарисовал этюд, на котором изобразил Всехсвятскую церковь, сообщает 5 канал.

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Над проектом памятника около года работали скульпторы, шевченковеды и лауреаты премии Шевченко. Остановились на эскизе, который изображает рабочее место Кобзаря-художника - бронзовом мольберте и стуле.

Авторы памятника главным требованием к скульптуре называют то, чтобы она напоминала о духовном присутствии великого художника и писателя. Открыли памятный знак на средства благотворителей.