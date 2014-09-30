В Киеве откроют трамвайный маршрут, который соединит площадь Шевченко и метро "Оболонь"

Об этом сообщил советник председателя Киевской городской государственной администрации по транспортным вопросам Александр Кава, информировали УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Сейчас продолжается подготовка к запуску трамвайного маршрута №17, который соединит площадь Тараса Шевченко со станцией метрополитена «Оболонь». Кроме того, уже почти завершен капитальный ремонт вагонов, которые будут использовать на этой линии», – сказал он.

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Кава объяснил необходимость введения нового маршрута тем, что в последние годы вопрос удобной транспортной развязки на ул. Автозаводская не решался, несмотря на активную застройку этого микрорайона. Новый трамвайный маршрут обеспечит подвоз жителей этого района к ближайшей станции метро, а также к станции городской электрички «Вышгородская».