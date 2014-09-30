В Киеве киоскам запретили работать после десяти вечера

Такое решение принял Киевсовет, и оно также предусматривает, что через два месяца в столице начнется массовый демонтаж Мафов.

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В главке архитектуры объясняют: так власть решила побороть продажу алкоголя ночью. По словам первого заместителя главы КГГА Игоря Никонова, владельцам киосков дадут некоторое время на адаптацию и переход на другой режим работы, но киоскеры считают, что этот пункт пролоббирован крупными торговыми сетями, а введение режима работы приведет к взяточничеству, сообщает Сегодня.

Депутаты также решили "отодвинуть" киоски от школ и детских садов на 100 метров, а если в МАФах продают алкоголь и сигареты - то и на все 200 метров.

Свободная от киосков зона в 20 метров будет действовать около остановок (в обе стороны тротуара), на перекрестках, возле памятников и подземных переходов. Не ближе чем за 50 метров отныне можно ставить МАФ возле госучреждений и больниц.

Владельцев обязали установить возле своего киоска минимум две урны, облагородить внешний вид торгового места и проложить к нему дорожку 1,5-метровой ширины - если он расположен дальше, чем в двух метрах от тротуара. Сносить киоски, расположение и устройство которых не соответствует новым правилам, начнут уже с конца ноября-декабря, предупреждают власти.