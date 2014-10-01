В метрополитене объяснили, почему сегодня утром остановилось движение на зеленой ветке

В Киевском метрополитене сегодня утром возникли проблемы с перевозкой пассажиров «из-за неисправности подвижного состава».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена.

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Около 9.00 на Сырецко-Печерской линии метро почти на 10 минут остановилось движение поездов, в частности на станции «Печерская». По информации корреспондента УНИАН, после того, как поезд поехал, дежурные работники метрополитена начали объявлять, что движение осуществляется в направлении станции «Сырец» только до станции «Золотые ворота».

По данным пресс-службы метрополитена, ситуация «связана с техническими причинами», то есть звонков о заминировании не было. «Речь идет о неисправности подвижного состава. Сейчас неполадки устранены и движение возобновлено», - отметили в пресс-службе.