Милиция поймала 16-летнего шутника, "заминировавшего" станцию метро

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, в дежурную часть ЛУ в метрополитене поступила информация о том, что станция метро «Площадь Льва Толстого» заминирована. На место была направлена следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники и другие специалисты.

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После обследования станции и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов специалисты не выявили.

В течение трех часов сотрудники уголовного розыска линейного управления установили личность сделавшего анонимный звонок и определили его местонахождение.

Подозреваемым оказался 16-летний киевлянин, который пояснил, что таким образом решил пошутить. В милиции напомнили, что согласно действующему законодательству его действия имеют конкретную квалификацию и подпадают под статью Уголовного кодекса Украины.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по статье 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Продолжается досудебное расследование.