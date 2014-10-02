Киевская власть обсудит с жителями переименование "советских" улиц

С 2 октября Департамент общественных коммуникаций КГГА начинает общественное обсуждение проектов решений Киевсовета о переименовании ряда улиц Киева, чтобы выяснить мнение киевлян о предложенных вариантах названий или получить другие предложения от жителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Читайте такжеВ Киеве собираются переименовать 26 улиц (список)

Как отметили в КГГА, еще с 2005 года комиссия по вопросам наименований и памятных знаков разрабатывала вопрос о переименовании улиц города, названных в советский период. Однако переименования не произошло, и поэтому до сих пор в столице независимой Украины существуют такие улицы как Ленинская, Крупской, Чапаева, несколько улиц Максима Горького, проспект 40-летия Октября и тому подобное, говорится в сообщении.

Между тем 26 сентября 2014 года под председательством заместителя городского головы – секретаря Киевсовета Алексея Резникова состоялось заседание вновь образованной комиссии по вопросам наименований, на котором рассмотрено предложение Института национальной памяти вернуться к переименованию этих улиц, проинформировали в КГГА, прибавив, что члены комиссии предложили возможные варианты новых названий.

Приобщиться к процессу обсуждения имеет возможность каждый житель столицы. Ради этого общественное обсуждение будет проходить в форме электронной консультации на официальном веб-портале КГГА и с помощью «горячей» телефонной линии Контактного центра Киева (15-51), отметили в пресс-службе.

Читайте такжеВласть столицы показала расчеты тарифов на общественный транспорт

«Следовательно, посетив официальный сайт Киевской городской государственной администрации в рубрике «Е-ГОРОД» – «Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов», каждый зарегистрированный пользователь портала имеет возможность оставить свой «голос» – согласиться или нет с предложенным проектом, высказать предложения, замечания, обнародовать свою редакцию проекта решения», - говорится в сообщении.

Общественное обсуждение продлится два месяца.

После завершения обсуждения все полученные предложения и замечания будут переданы в Киевский городской совет для принятия окончательного решения, уверяют в КГГА.