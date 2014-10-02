В связи с футболом вечером могут закрыть три станции метро

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Если после окончания футбольного матча пассажиропоток будет превышать перевозочную способность, вероятно введение ограничений на вход пассажиров на станции «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта»", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ метрополитене объяснили, почему сегодня утром остановилось движение на зеленой веткеЭти меры введены на основании «Порядка организации работы городского пассажирского транспорта во время проведения футбольного матча Лиги Европы УЕФА по футболу 02.10.2014», утвержденного директором Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

Также 2 октября 2014 года с 21:00 до 23:30 на всех линиях Киевского метрополитена будут предусмотрены дополнительные резервные поезда, которые будут выдаваться в случае увеличения пассажиропотока.

Напомним, в последние месяцы милиция постоянно получает ложные сообщения о заминировании различных станций киевского метро.