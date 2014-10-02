В Киеве будут судить за взяточничество начальника райуправления юстиции

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве

Чиновник требовал и извлек неправомерную выгоду от представителя коммерческой структуры.

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В частности, правоохранители установили, что 34-летний киевлянин, представитель ООО обратился к начальнику райуправления с просьбой посодействовать в открытии исполнительного производства относительно взыскания долговых обязательств с другой организации в пользу его фирмы.

39-летний чиновник согласился помочь при условии вознаграждения в 1 тысячу долларов, 200 из которых «нужно было заплатить» его коллеге, начальнику отдела исполнительной службы района, за решение вопроса, рассказали в милиции.

Вскоре должностное лицо заверило, что договорился с исполнительной службой и гарантировал успех дела. В доказательство своих слов госслужащий предоставил заведомо подделанный им «официальный» документ - постановление об открытии исполнительного производства.

«В помещении одного из ресторанов служитель юстиции получил желаемые 1000 долларов США. Однако воспользоваться ими не смог. Через полчаса в служебном кабинете его задержали работники милиции», - говорится в сообщении.

Задержанному должностному лицу объявили о подозрении в совершении им правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.1 ст.364, ч.1 ст.190 и ч.4 ст.358 УК – подстрекательство к предоставлению служебному лицу, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение служебным лицом в пользу третьего лица любого действия с использованием служебного положения; злоупотребление служебным положением, которое нанесло существенный вред охраняемым законом правам, государственным и общественным интересам; завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) и использование заведомо фальсифицированного документа.

Материалы с обвинительным приговором направлены в суд, подчеркнули в ОСО.