3-4 октября в Киеве будет частично ограничено движение автотранспорта по мосту Метро

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

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