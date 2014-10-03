3-4 октября в Киеве будет частично ограничено движение автотранспорта по мосту Метро
15:43, 03 октября 2014Киев
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В связи с проведением работ по текущему ремонту покрытия проезжей части моста Метро через р. Днепр в период с 21.00 3 октября до 18.00 4 октября будет частично ограничено движение автотранспорта в первой полосе движения в направлении с Броварского проспекта на Набережное шоссе.
Движение по мосту Метро ограничат / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
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