У Апелляционного суда между экс-беркутовцами и активистами Майдана началась драка (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения судебного заседания бывшие «беркутовцы», потерпевшие в деле Садовника и бывшие «майдановцы» вышли на улицу во двор суда, где между ними произошло столкновение: «майдановцы» пытались догнать «беркутовцев».

В ходе этого противостояния одному из активистов Майдана разбили лицо.

В настоящее время конфликт между сторонами продолжается.

Милиционеры в шлемах и специальной форме пытаются развести конфликтующие стороны. На место происшествия прибыл автомобиль “скорой медицинской помощи”.

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Сегодня, 3 октября, Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Садовника в судебный зал сегодня в 17.00.