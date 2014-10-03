У Апелляционного суда между экс-беркутовцами и активистами Майдана началась драка (фоторепортаж)
Во дворе Апелляционного суда Киева продолжаются столкновения и толкотня между бывшими бойцами спецподразделения МВД «Беркут» и «майдановцами», которые пришли на заседание суда по делу бывшего командира роты спецназначения полка милиции особого назначения "Беркут" Дмитрия Садовника.
Как передает корреспондент УНИАН, после завершения судебного заседания бывшие «беркутовцы», потерпевшие в деле Садовника и бывшие «майдановцы» вышли на улицу во двор суда, где между ними произошло столкновение: «майдановцы» пытались догнать «беркутовцев».
В ходе этого противостояния одному из активистов Майдана разбили лицо.
В настоящее время конфликт между сторонами продолжается.
Читайте такжеПод судом по делу "беркутовца" Садовника произошла массовая дракаКак сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения с взятия под стражу на домашний арест Садовнику, который подозревается в расстреле 39 участников акции протеста на ул. Институтской в центре Киева.
Сегодня, 3 октября, Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Садовника в судебный зал сегодня в 17.00.