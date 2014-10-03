На выходных в Киеве ограничат движение по проспекту Победы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, с 6.00 до 24.00 4 октября будет ограничено движение автотранспорта в 1-4 полосах движения на участке от ст. м. «Святошин» до ст. м. «Нивки» в направлении въезда в город.

С 6.00 5 октября до 5.00 6 октября будет ограничено движение автотранспорта в 1-4 полосах движения (в направлении выезда из города) на участке от ст. м. «Нивки» до ст. м. «Святошин».

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