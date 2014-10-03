В центре Киева появилось новое граффити (фото)

Граффити занимает стену одного из домов по улице Артема в центре столицы возле Пейзажной аллеи.

Читайте такжеНа киевских домах граффитчик нарисовал портреты людей, в честь которых названы улицы (фото)Ранее на стене был изображен другой рисунок - реклама одного из ресторанов, однако в конце прошлого месяца власти города распорядились убрать граффити. Как оказалось, для создания обновленного облика дома.

На новом граффити, которое получило название "Святой Георгий" изображен казак с головой птицы, в одной руке которого сабля, а в другой - булава.