В центре Киева появилось новое граффити (фото)
20:16, 03 октября 2014Киев
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У Киева появился новый символ.
Граффити получило название "Святой Георгий" / УНИАН
Граффити занимает стену одного из домов по улице Артема в центре столицы возле Пейзажной аллеи.
Читайте такжеНа киевских домах граффитчик нарисовал портреты людей, в честь которых названы улицы (фото)Ранее на стене был изображен другой рисунок - реклама одного из ресторанов, однако в конце прошлого месяца власти города распорядились убрать граффити. Как оказалось, для создания обновленного облика дома.
Предыдущее граффити стерли / Марина Слободянюк
На новом граффити, которое получило название "Святой Георгий" изображен казак с головой птицы, в одной руке которого сабля, а в другой - булава.
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