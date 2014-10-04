В Киеве из-за матча на НСК "Олимпийский" ограничат движение транспорта

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева, с целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8:30 утра не парковать автотранспорт на проезжей части прилегающих к НСК «Олимпийский» улицах: Физкультуры, Большой Васильковской, Жилянской, Шота Руставели и Эспланадной.

Читайте такжеНа выходных в Киеве ограничат движение по проспекту ПобедыГосавтоинспекция советует и водителям и пешеходам быть осмотрительными, неуклонно придерживаться сигналов регулировщиков, требований дорожных знаков, и прежде всего, временно установленных.