С понедельника в Киеве запустят новые вагоны метро

В понедельник, 6 октября, при участии Киевского городского головы Виталия Кличко состоится запуск на линию модернизированных вагонов в рамках реализации проекта "Комплексная модернизация вагонов метрополитена типа "Е" на КП "Киевский метрополитен" за средства целевых экологических (зеленых) инвестиций.

Об этом пишет "Сегодня". В мероприятии также примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Тоичи Саката, председатель Государственного агентства экологических инвестиций Украины Роман Марголич, президент ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько, начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. Читайте такжеВ Киеве в ближайшее время подорожает проезд в метро Событие состоится в 12:00 в электродепо "Дарница".

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