В Киеве без горячего водоснабжения остаются более 11% потребителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе энергокомпании.

В «Киевэнерго» сообщили, что из указанного количества потребителей 978 остаются отключенными от ГВС из-за «остановку теплоисточника», среди них — 943 в Деснянском, 25 - в Оболонском, 10 - в Святошинском районах.

В результате повреждений в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения без ГВС остается 341 потребитель: 16 - в Голосеевском, 3 - в Днепровском, 10 - в Оболонском, 62 - в Печерском, 51 - в Подольском, 64 - в Святошинском, 77 - в Соломенском, 58 - в Шевченковском районах.

В результате плановых ремонтных работ, которые «Киевэнерго» проводит в тепловом хозяйстве в период подготовки к отопительному сезону, временно без ГВС остается 73 потребителя; в результате проведения реконструкции трубопроводов отключены 353 потребителя.

Читайте такжеКличко: отопительный сезон в Киеве может начаться позже

Как сообщал УНИАН, 18 июля «Киевэнерго» предупредило о снижении температуры горячей воды для потребителей в связи с ограничением поставок газа на ТЭЦ компании. Сообщалось об ограничении поставок газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и котельные предприятия.

Из-за этого с середины июля в столице без горячего водоснабжения находилось около 8-9 тыс. потребителей услуг компании. По состоянию на 22 сентября без горячего водоснабжения оставалось 5 тысяч 366 потребителей, что составляло 34,3% общего количества потребителей, которым предоставляет услуги «Киевэнерго».

3 октября НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что может возобновить газоснабжение столичных теплоэлектроцентралей №5 и №6, которые находятся в собственности «Киевэнерго», при условии согласования графика погашения задолженности за потребленный компанией газ и неуклонного выполнения условий договора относительно новых поставок.

Читайте такжеБолее 60 домов на столичных Позняках будут обогревать за счет сожженного мусора (видео)

Согласно сообщению, по состоянию на 2 октября задолженность «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный с 2011 года природный газ составляет 1,24 млрд грн.

Перед этим, 1 октября, в «Киевэнерго» сообщили о сокращении задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ на 365 млн. грн - до 1,2 млрд грн. В компании сообщили, что планируют на будущей неделе погасить 450 млн. грн долга и намерены погасить оставшуюся задолженность до конца октября.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают свыше 97% газа и нефти в стране.

«Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК Рината Ахметова, которому принадлежит 72,39% акций компании, а 25%+1 акция находится в собственности государства.

«Киевэнерго» в целом предоставляет услуги по ЦО и ГВС 75% потребителей в Киеве.