Станция «Крещатик» возобновила работу после сообщения о минировании

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасные предметы не обнаружены.

Киевский метрополитен сейчас работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.

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Как сообщал УНИАН, станция «Крещатик» была закрыта сегодня для пассажиров в 10:42 в связи с получением информации об угрозе взрыва.