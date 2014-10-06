Станция «Крещатик» возобновила работу после сообщения о минировании
13:22, 06 октября 2014Киев
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Работа станции киевского метро «Крещатик» и пересадочного узла возобновлена в 11.41.
Станцию "Крещатик" открыли после "минирования"/фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасные предметы не обнаружены.
Киевский метрополитен сейчас работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.
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Как сообщал УНИАН, станция «Крещатик» была закрыта сегодня для пассажиров в 10:42 в связи с получением информации об угрозе взрыва.
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