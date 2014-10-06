По Киеву будут курсировать еще 15 модернизированных японцами вагонов метро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в ходе запуска на линию модернизированных вагонов столичного метрополитена.

«Сегодня мы подходим к финальной части реализации проекта по модернизации вагонов Киевского метрополитена… До конца октября все 95 вагонов будут запущены в эксплуатацию, часть из них уже курсируют на линии", - сообщил Кличко, подчеркнув, что изношенность подвижного состава столичной подземки достигла 90%.

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Модернизация 95 вагонов осуществлялась в рамках реализации проекта «Комплексная модернизация вагонов метрополитена типа «Е» на КП «Киевский метрополитен» с привлечением средств в рамках целевых экологических (зеленых) инвестиций. Реализация проекта была начата во второй половине прошлого года за счет средств Киотского протокола (Япония выкупила у Украины квоты на парниковые выбросы в атмосферу).

Только в июне–августе текущего года на Святошинско-Броварскую линию после модернизации были запущены 14 поездов, каждый из которых состоит из 5 вагонов, еще один состав был запущен сегодня, 6 октября, а к концу октября ожидаются последних три состава.

Присутствовавший на мероприятии президент Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько сообщил, что модернизация вагонов позволит экономить до 40% потребляемой электроэнергии, увеличить пассажировместимость, продлить срок их эксплуатации на 20 лет; улучшить условия труда машинистов, оснастив их кабину кондиционером; а также повысить уровень безопасности перевозок за счет надежной тормозной системы.

Кроме того, благодаря новым тележкам, разработанным украинскими специалистами, пассажиры в салоне поездов будут меньше чувствовать раскачивание и вибрацию, также будут значительно снижены шумовые параметры внутри вагонов.

Приходько подчеркнул, что завод надеется на дальнейшее сотрудничество с Японией в данном вопросе и готов выполнить еще немало заказов как по производству вагонов, так и по их модернизации с целью продления срока эксплуатации.

«Очевидная потребность в модернизации пассажирских вагонов метрополитена на сегодня больше 250 единиц, и мы ведем переговоры с японской стороной, цена будет неизменной», - подчеркнул он.

Стоимость одного модернизированного вагона составляет 960 тыс. евро, тогда как новый вагон подобного класса стоит 1,45 млн евро.

«Завершая этот проект, будем приступать к следующему. И я могу сказать, что следующий проект будет включать в себя модернизацию более 160 вагонов киевского метро», - отметил мэр Киева.

Как сообщал УНИАН, проект предусматривает модернизацию в общей сложности 95 вагонов метро (19 электропоездов) на сумму 984,955 млн грн. Это стало возможным благодаря сотрудничеству КГГА, метрополитена, Крюковского вагоностроительного завода и японской компании Itochu, которая совместно с такими производителями, как Mitsubishi Electric, Knorr-Bremse, Fuji и Schaltbau спроектировала и поставила энергосберегающее оборудование.

В 2013 году столичный метрополитен увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 362,1 млн грн.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена насчитывает 824 единицы.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

КВСЗ в 2013 году уменьшил выпуск грузовых вагонов по сравнению с 2012 годом на 48,3% - до 5316 шт.