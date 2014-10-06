Из-за участившихся ограблений силовики и активисты снова начали патрулировать улицы Киева

Активисты из самообороны районов Киева возобновили ночные патрулирования из-за роста преступлений в городе, которые совершаются злоумышленниками, приехавшими в столицу из регионов, объясняют активисты, передает "Сегодня".

"Две недели назад возле станции метро "Печерская" в 23:00 ограбили девушку. Пострадавшая снимала деньги из банкомата, сзади подошли трое, ударили ее по голове тяжелым предметом, после чего забрали деньги, украшения и телефон. Местные жители жалуются на группы подозрительных личностей в спортивных костюмах, которые стали появляться в районе месяц назад. Поэтому две недели назад мы стали активно патрулировать правительственный квартал. А теперь будем расширять границы патрулирования района", - рассказал самообороновец Печерского района Дмитрий Тивецкий.

Возобновили активное патрулирование и в других районах: Шевченковском, Дарницком, Облонском, Днепровском, Деснянском. В милиции признают: с тех пор, как в Киев стали массово переезжать беженцы с Востока, количество преступлений выросло на 20%.

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По словам самообороновцев Днепровского и Дарницкого районов, в 90% случаев ограблений фигурантами становятся приезжие.

"Они вырывают сумки и мобильные телефоны, вскрывают машины. Только за последнюю неделю зафиксировано 5 случаев ограблений, задержанные - приезжие из Донецка и Луганска. У многих есть судимости. На днях такого "беженца" мы поймали на горячем у станции метро "Левобережная": он вырвал у девушки сумку", - рассказал нам самообороновец Сергей Арефьев.

В милиции подтверждают рост количества преступлений в Киеве, и уверяют, что к патрулированию улиц города подключают даже спецподразделения.

"В столицу хлынуло огромное количество переселенцев. Из-за этого наблюдается рост уличных преступлений - грабежей и разбоев. По сравнению с прошлыми месяцами, их количество выросло на 20%. Поэтому улицы столицы будут патрулировать не только районные самообороны, но спецподразделения "Киев-1" и "Киев-2", - рассказали в главке столичной милиции.