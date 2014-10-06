В Киеве с начала года демонтировали более 1,1 тысячи киосков

В Киеве с начала 2014 года демонтировано 1 тыс. 144 временных сооружений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды.

В частности, 846 МАФов демонтировали силами КП «Киевблагоустройство», остальные 298 - районными в Киеве государственными администрациями.

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Так, на прошлой неделе работники КП «Киевблагоустройство» в Голосеевском районе демонтировали незаконно установленные временные сооружения на ул. Васильковской, 100, просп. Академика Глушкова, 2, 16 и 22, а также ул. Красноармейской, 72. Возле станции метро «Олимпийская» были демонтированы 3 временных сооружения, которые были установлены повторно после проведения демонтажа. В Дарницком районе был проведен демонтаж на ул. Александра Мишуги, 4. В Деснянском районе новоустановленные временные сооружения были демонтированы на ул. Николая Матеюка, 2 и ул. Братиславской, 14б. В Шевченковском районе - на ул. Пушкинской, 13/6. Возле станции метро «Лесная» со стороны Броварского проспекта силами работников КП «Киевблагоустройство» была освобождена 20-метровая зона.

Также с помощью спецтехники КП «Киевблагоустройство» от незаконных временных сооружений была освобождена территория велотрека по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 58. Указанные временные сооружения мешали беспрепятственному использованию велосипедной дорожки любителями велоспорта, говорится в сообщении.

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В Святошинском районе на ул. Картвелишвили, по многочисленным жалобам жителей было демонтировано временное сооружение площадью более 80 кв. м., которое было незаконно установлено ночью на зеленой зоне придомовой территории.

Кроме того, на территории городских пляжей и зон отдыха были демонтированы 28 малых архитектурных форм, расположенных с нарушениями действующего законодательства Украины, сообщили в КГГА, добавив, что работы по демонтажу продолжаются.