Сын замгенпрокурора собирается застроить 5 га леса под Киевом - СМИ

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на госакт на право собственности на земельный участок.

Кроме Вячеслава Даниленко, совладельцем участка является также Никита Ильин, сын Геннадия Ильина, депутата Киевского городского совета от фракции «УДАР-Солидарность».

Недавно Даниленко ходатайствовал об утверждении проекта землеустройства изменения целевого назначения земельного участка, говорится также в сообщении со ссылкой на местные издания.

По данным публичной кадастровой карты, целевое назначение этой земли - туристическая база. Между тем, Даниленко и Ильин просили изменить целевое назначение на “строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений”.

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Ранее на данной территории размещалась турбаза «Ворзель», которая не функционирует с 1998 года. Даниленко и Ильин получили госакт собственности на землю в октябре 2008 года.

С 2005 года этот же участок арендовало ООО «КИТ», владельцами которого были жители Ирпеня - Александр и Надежда Лавровские. В конце 2006 года половину уставного капитала этой фирмы оформили на Евгения Ильина, племянника вышеупомянутого Геннадия Ильина. Сейчас деятельность предприятия приостановлена.

В свое время «КИТ» сдавал дом турбазы фирме «Амида», зарегистрированной на Николая Зарезина с семьей. Зарезин был бизнес-партнером по ООО «Курортные Эко-Воды» высокопоставленных должностных лиц СБУ Петра Шатковского, Юрия Землянского и Юрия Вандина.