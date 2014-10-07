В КГГА подсчитали, сколько понадобится времени и денег для строительства метро на Троещину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил главный специалист управления инженерно-транспортной инфраструктуры Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Виктор Петрук.

«Есть метрополитен на Троещину, который стоит 19 млрд грн, на реализацию которого чистого времени нужно около 12 лет, если начать финансировать прямо сегодня», - сказал Петрук.

При этом он отметил, что дороговизна строительства метро на Троещину и сложность в привлечении инвестиций в Украину делает в нынешних условиях этот проект практически невыполнимым.

Читайте такжеВ Киеве откроют трамвайный маршрут, который соединит площадь Шевченко и метро "Оболонь"«Мы его строим уже 30 лет и мы его точно не построим в ближайшие 30 лет, потому что ситуация в стране изменилась. Если мы не нашли инвестора до 2008 года, до кризиса, то сегодня мы точно не найдем инвестора для такого масштабного проекта», - отметил Петрук.

По его мнению, реальной альтернативой для решения транспортных проблем жителей Троещины, является проект развития городской электрички, реализация которого, по предварительным подсчетам, будет стоить около 2 млрд грн.

«Мы могли бы реализовать за символические деньги в сравнении со стоимостью Подольско-Воскресенской линии комплекс мероприятий по реконструкции городской электрички. Мы могли бы увеличить ее пропускную способность до 54 тысяч пассажиров в час. А это уже эквивалент Подольско-Воскресенской линии метрополитена, эквивалент, который может быть реализован за 1,5 года и примерно за 2 миллиарда гривен», - заверил Петрук.

Он также добавил, что проект запуска скоростного трамвая на Троещину, который ранее планировался экс-председателем КГГА, также является нецелесообразным из-за высоких затрат, немалую часть из которых займут расходы на строительство моста между правым берегом и Троещиной – около 4,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году власти Киева заявляли, что на строительство первой очереди линии метро на Троещину (5 станций) Киеву необходимо около 700 млн долларов. А в общем на проект, предусматривающий строительство еще семь станций, необходимо около 2 млрд долл.

Планировалось, что при условии стабильного финансирования первые 5 станций новой линии метрополитена могут быть сданы в эксплуатацию за 2 года.

После смены власти в Украине новое руководство столицы начало изучать вопрос целесообразности строительства метро на Троещину.