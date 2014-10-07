Кличко и Нуланд обсудили вопросы безопасности и инвестиций

Во встрече киевского городского председателя и помощника госсекретаря США также принимал участие посол США в Украине Джеффри Пайетт.

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Рассказывая о результатах встречи, которая проходила в закрытом для СМИ режиме, мэр Киева отметил, что ключевыми были темы безопасности и инвестиций.

"Мы обсудили ситуацию в Украине, а также пакет вопросов, который касается инвестиций, экономического развития и безопасности Киева. Относительно каждого из этих вопросов есть понимание и поддержка с американской стороны. В частности, речь шла о помощи, которую могут предоставить США в привлечении частных инвесторов", - сказал Виталий Кличко.

Кроме этого, на встрече речь шла о привлечении специалистов, которые могут дать советы и консультации по организации, структуризации подразделений милиции Киева, чтобы работа правоохранительных органов была эффективнее, а также о технической помощи.

По вопросу инвестиций мэр Киева заявил, что есть заинтересованность в технологиях энергосбережения, в том числе относительно использования биогаза.