Суд вернул кинотеатр "Жовтень" общине Киева

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры Подольского района столицы и обязал ООО "Киноман" вернуть в распоряжение общины целостный имущественный комплекс кинотеатра "Жовтень".

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"В ходе проверки установлено, что с 2011 года ООО "Киноман" безосновательно пользуется помещениями кинотеатра для осуществления своей предпринимательской деятельности", - подчеркивается в сообщении.

В частности, выяснено, что Киеврада не принимала решения о предоставлении в аренду "Киноману" этого имущества. Так же не существует никаких судебных решений о признании права указанного общества на пользование помещениями кинотеатра.

"Несмотря на то, что действия ООО "Киноман" противоречили интересам общины, которая по сути была лишена возможности эффективно распоряжаться своим имуществом, прокуратура обратилась в суд с иском об освобождении незаконно занимаемых помещений кинотеатра", - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд, исследовав материалы гражданского дела, признал требования прокуратуры законными и обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.