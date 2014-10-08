Часть льготников отныне может бесплатно пользоваться метро только с "Карточкой киевлянина"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что решением Киевского городского совета от 4 сентября 2014 г. «О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 17 февраля 2011 года № 19/5406 «Об утверждении городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» на 2011 - 2015 годы» и финансирование ее мероприятий в 2014 году» были внесены изменения в пункт 5 соответствующего решения Киевсовета от 17 февраля 2011 г.

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Это касается отдельных категорий граждан города Киева, которые не имеют права, согласно действующего законодательства, на льготный проезд в метрополитене, а именно:

- неработающие лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами;

- лица, не имеющие права на пенсию или получающие социальную помощь вместо пенсии;

- один из родителей многодетной семьи;

- пенсионеры, инвалиды (те, что не имеют дополнительных льгот, например, «Ветеран труда», «Ребенок войны», «Участник войны» и другие).

Следовательно, этим категориям, согласно принятым Киевсоветом изменениям, предоставлено право бесплатного проезда в Киевском метрополитене исключительно на основании карточки киевлянина.

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Гражданам указанных категорий, которые еще не получили «Карточку киевлянина», для ее оформления и получения необходимо обращаться в управление труда и социальной защиты населения районных в городе Киеве государственных администраций или до Департамента социальной политики КГГА. Граждане могут записаться на прием по телефонам горячей линии районных управлений труда и социальной защиты населения или по тел. 15-51.

При этом в КГГА отмечают, что все категории граждан, которые имеют право на льготный проезд в метрополитене согласно действующему законодательству (ветераны войны, дети войны, ветераны труда, лица, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС и другие) имеют право на бесплатный проезд в метрополитене на основании соответствующих удостоверений.